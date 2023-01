Município de Anadia premiado pelo apoio às famílias

O Município de Anadia recebeu no passado dia, 26 de janeiro, a Bandeira Verde do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), que reconhece as diversas políticas sociais e respostas de proximidade que têm vindo a ser implementadas pela Câmara Municipal, no sentido de apoiar e valorizar as famílias. A cerimónia decorreu no Auditório da Fundação FEFAL, em Coimbra, tendo o Município sido representado pela vereadora com o Pelouro da Ação Social, Jennifer Pereira.

Para Jennifer Pereira esta distinção “é o reconhecimento do investimento” do Município na implementação de politicas de apoio às famílias, de boas práticas adotadas que promovam e facilitem a vida familiar, através da implementação de programas que assentam no bem-estar das famílias, nos mais diversos eixos de implementação, como educação, ação social, habitação, cultura e lazer.

Recorde-se que o Município, ao longo dos últimos anos, tem vindo a implementar um conjunto de diferentes medidas sociais, de onde se destacam o Fundo Social, a Comparticipação de Despesas com Medicamentos, a Melhoria Habitacional, o apoio ao Arrendamento Urbano para Fim Habitacional, a atribuição de bolsas de Estudantes do Ensino Superior, o benefício de apoio à Natalidade e o tarifário familiar para águas e saneamento, entre outros, com o propósito de apoiar as famílias do concelho.

Entretanto, o executivo municipal, na última reunião, aprovou a adesão do Município à Rede Europeia de Municípios Amigos das Famílias. Esta integração irá permitir a partilha de boas práticas e de informação com outros municípios, bem como a participação em eventos organizados pela Rede Europeia que poderão traduzir-se numa mais-valia para o concelho, passando assim Anadia a constar da base de dados da Rede Europeia, condição que lhe permite ter acesso a uma base de dados exclusiva de boas práticas em matéria de política de família a nível europeu, publicar informação sobre a autarquia, participar em reuniões, seminários, workshops e convenções europeias, podendo ainda aderir ao movimento a favor de uma Europa mais amiga da família.