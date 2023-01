Novas exposições assinalam 20.º aniversário do Museu do Vinho, em Anadia

O Museu do Vinho Bairrada foi inaugurado a 27 de setembro de 2003 e, desde o início, tem disponibilizado ao público exposições que não seria habitual ver em pequenos centros como Anadia.

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, não poderia ter iniciado, de melhor forma, a comemoração do seu 20.º aniversário. No último sábado, dia 28 de janeiro, foi inaugurado o novo núcleo de exposições temporárias que, pela reação dos presentes, não vai deixar ninguém indiferente.

A mostra, que pode ser visitada até ao dia 31 de maio, integra duas exposições distintas e impactantes e que são “uma grande celebração da Arte”, como diria Pedro Dias, diretor do museu, reportando-se aos trabalhos expostos de “José d’Almeida – O Poeta da Luz”, numa homenagem póstuma que o Município presta ao artista plástico, falecido em outubro de 2022; mas também à mostra fantástica de tapeçarias da Manufactura de Tapeçarias de Portalegre que “por si só, constitui um verdadeiro património nacional”.

