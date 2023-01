Orçamento de 23,4 milhões prioriza educação e zonas industriais

Valor do orçamento de Oliveira do Bairro para 2023 cresceu cerca de 700 mil euros em relação ao ano passado

Os documentos previsionais da Câmara de Oliveira do Bairro, para este ano, apresentam um valor de 23,4 milhões de euros, um aumento de cerca de 700 mil euros em relação a 2022.

As Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Orçamento para 2023 mereceram aprovação em Assembleia Municipal, a 31 de dezembro passado.

Analisada a previsão orçamental do Município, conclui-se que as maiores apostas e investimentos são nas áreas da Educação (4,5 milhões de euros), Desenvolvimento Económico (3,8 milhões de euros), Rede Viária (1,5 milhões de euros), Saúde (1,3 milhões de euros), Cultura (1,3 milhões de euros), Habitação (800 mil euros) e Ação Social (600 mil euros).

Para o presidente da Câmara, os documentos espelham a continuidade da estratégia da equipa que lidera, refletindo igualmente “o rigor e a prudência” da estratégia delineada para 2023 e anos seguintes. Duarte Novo fala de “ambição”, mas também “cautela”, tendo em conta “a atual conjuntura mundial, marcada por uma inflação muito elevada, que tem um impacto significativo na gestão corrente dos serviços do Município”.

Para consubstanciar aquela ideia, o autarca dá o exemplo dos custos energéticos. “O custo com a energia que orçamentámos para 2023 é de 1,7 milhões de euros, ou seja, mais 700 mil euros do que em 2022, que tem um peso considerável no total das despesas da autarquia”.

