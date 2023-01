Trânsito: Multiplicam-se casos de carros a circular em contramão na região

No espaço de poucas horas de diferença dois carros circularam em contramão no concelho de Águeda, sem causarem, no entanto, qualquer acidente, mas espalhando o pânico entre os condutores.

O primeiro caso aconteceu na Variante à Nacional 1 (IC2), no domingo, com uma viatura vista a circular em contramão, no sentido sul norte, logo depois da enorme ponte que atravessa o vale do Águeda, suspeitando-se que o mesmo terá entrado ao contrário do sentido da via no Nó de Acesso de Recardães, alguns quilómetros antes . O momento foi registado e difundido pelo grupo do Facebook Vigilantes da Estrada.

No mesmo dia, também um veículo ligeiro, entrou em contramão na Nacional 1 no cruzamento do Vale do Grou, nas ligações para Barrô e Aguada de Cima (nas imediações da Revigrés).

Estes casos não foram os únicos na região, onde uma destas distrações/infrações acabou por provocar um aparatoso acidente na via rápida entre Coimbra e Taveiro.