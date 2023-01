Vaguense Maria do Céu Marques eleita presidente da Distrital do CDS em Aveiro

Foram ainda realizadas eleições para os órgãos concelhios do CDS, com listas únicas, em 11 dos 19 concelhos do distrito de Aveiro.

Atual vereadora da câmara de Vagos, Maria do Céu Marques é a nova presidente distrital do CDS. Eleita no passado sábado, sem oposição, numa lista de que faziam parte três presidentes de câmara do CDS no distrito, António Loureiro (Albergaria), Joaquim Pinheiro (Vale de Cambra) e Duarte Novo (Oliveira do Bairro), o ato eleitoral contou, segundo comunicado dos centristas, com uma “grande participação dos militantes de todo o distrito”.

Satisfeita com “este sinal da dinâmica do partido”, a advogada Céu Marques disse que “estamos a rejuvenescer o CDS em Aveiro, e foi com esse mote que esta lista foi constituída”. Destacando a participação de militantes de todos os concelhos, de” todas as idades e anos de militância”, elementos que “ainda são membros da Juventude Popular e agora também do CDS”, e ainda “novos militantes e de companheiros de muitos anos”, a nova presidente assinalou que “esta é uma equipa que une militantes de base, históricos, autarcas de freguesia, vereadores e presidentes de câmara do distrito”.

Maria do Céu Marques considera como principal objetivo do seu mandato a reconsolidação do partido no distrito, valendo-se da dinâmica que Nuno Melo, presidente do CDS, tem implementado no CDS no último ano. Neste sentido o próximo desafio é já, no mês de fevereiro, a organização da Convenção Autárquica do CDS, em Oliveira do Bairro, no dia 4. A ser realizado “em casa”, este conclave dos Autarcas Populares prevê juntar autarcas de todo o país (ilhas incluídas).

Líderes concelhios

No mesmo dia, foram ainda realizadas eleições para os órgãos concelhios, com listas únicas, em 11 dos 19 concelhos do distrito.

Os resultados foram os seguintes: Albergaria-a-Velha – Henrique Caetano; Anadia – Sandra Silva; Aveiro – Ana Claúdia Oliveira; Espinho – António Batista; Oliveira de Azeméis – Constantino Oliveira; Oliveira do Bairro – André Chambel; Ovar – Paulo Albergaria; São João da Madeira – António Pereira; Sever do Vouga – António Monteiro; Vagos – Hugo Santos; Vale de Cambra – Pedro Ribeiro.

