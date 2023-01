Vereadores do PSD contra nova grande superfície na cidade de Anadia

A instalação de uma grande superfície comercial no centro da cidade de Anadia dividiu os vereadores na última reunião do executivo. João Nogueira de Almeida e Jorge São José, vereadores do PSD, estão contra a instalação de uma grande superfície comercial na zona do Vale Santo.

Em causa está um projeto para a construção de um Intermarché/ Bricomarché naquela vasta área que, até agora, por exemplo, servia de zona de estacionamento aos visitantes da Feira da Vinha e do Vinho.

Preocupados com o impacto que uma nova superfície comercial pode ter no tecido comercial de Anadia, sobretudo no que diz respeito à sobrevivência do pequeno comércio local, os vereadores do PSD questionaram ainda se a Câmara Municipal não poderia ter avançado para a compra do terreno, evitando assim esta construção.

