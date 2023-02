Águeda – Fermentelos abre a fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG

As fases de apuramento de campeão e de manutenção/descida da edição 2022/2023 do Campeonato SABSEG foram a sorteio na sede da Associação de Futebol de Aveiro.

E o sorteio ditou dois grandes jogos, o dérbi concelhio entre Águeda e Fermentelos, e o União de Lamas – Florgrade, onde as duas equipas terminaram a Zona Norte com os mesmos pontos em 1.º lugar.