Anadia derrotado com estrondo nos minutos finais

Ainda não foi desta que o Anadia regressou às vitórias na Liga 3. São já onze jogos sem ganhar e os bairradinos continuam num período negro que nem o novo treinador resolveu. Sob o comando de Pedro Machado, quatro jogos, outras tantas derrotas.

A primeira parte foi repartida e sem oportunidades de golo. A exceção foi um corte de Alberto Costa a tirar o pão da boca a Dinho e, no lance seguinte, José Costa, com uma grande defesa, negou o golo a Patrick.

O guarda-redes do Anadia esteve em grande logo no início da segunda parte, ao defender um pontapé de penalty cobrado por Zinovich.

O Anadia empolgou-se com o falhanço e Fausto Lourenço e Dinho, este isolado, não conseguiram dar vantagem à sua equipa. Do lado do Vitória SC B, Patrick, também isolado, levou a bola a raspar no poste direito. Era a equipa minhota que estava melhor no desafio, a jogar mais no meio campo contrário e apostar num futebol mais vertical.

Tudo se conjugava que as equipas não iam sair do nulo, mas aos 90 minutos, Yuk surgiu dentro da pequena área, recebeu de pé esquerdo e rematou com o direito para o fundo da baliza.

Numa tarde de chuva, foi um grande balde de água fria para os bairradinos, que ainda viram o adversário marcar mais um golo, por Alberto Costa, já no período de descontos.