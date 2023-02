Carmindo Dias regressa ao Águeda e Fernando Pereira estará a caminho do Fermentelos

Terminada a primeira fase do Campeonato SABSEG, a mudança de treinadores tem acontecido de forma vertiginosa no Águeda, Fermentelos e Pampilhosa.

Surpresa das surpresas. O Recreio de Águeda conseguiu na última jornada o 4.º lugar e o acesso à fase de apuramento de campeão, levando a melhor sobre o Pampilhosa.

Um grande feito da equipa técnica liderada por Fernando Pereira e do grupo de trabalho. Consumado um dos grandes objetivos da época, a manutenção, era o momento de olhar para o futuro imediato e preparar a fase seguinte. Só que, volvidos oito dias, o treinador está de saída. Segundo o JB conseguiu apurar, falta de reforços, condições de trabalho e incompatibilidades com o presidente, foram a “gota de água” para o “divórcio”, que partiu do treinador.

Para o seu lugar, a direção do Recreio de Águeda escolheu Carmindo Dias, um homem da casa, ele que foi jogador muitos anos e atualmente treinava a equipa de juniores.

O último projeto numa equipa sénior do treinador de 53 anos tinha sido no Mourisquense, na época 2019/2020.

Em relação ao futuro de Fernando Pereira, o mesmo poderá passar pelo Fermentelos, depois da rescisão com Paulo Mendes.

No Pampilhosa, cumprindo ou não os objetivos, Ricardo Suiço tomou a decisão de deixar o comando técnico dos ferroviários.

E a direção do clube não perdeu tempo e apostou no regresso de Bruno Conceição (treinava o GD Guiense, da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Leiria). O treinador, de 41 anos, sobrinho de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, volta a treinar os ferroviários, depois de o ter feito na época 2018/2019. E entrou com o pé direito, ao eliminar o Águeda da Taça Distrito de Aveiro.

De referir que o início da sua carreira aconteceu noutra equipa da Bairrada, o CD Luso.

Entretanto, ao nível do plantel poderão estar algumas saídas em aberto, tais como Júnior, Elivelton, Erick, este possivelmente para o Vista Alegre, Giovani (Marialvas) e Everson Natal, que pode rumar à LAAC, ele que é o melhor marcador da equipa com 7 golos.