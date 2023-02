Dupla assalta minimercado na Fogueira com recurso a arma branca

Dois indivíduos assaltaram esta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, pelas 19h30, um pequeno estabelecimento comercial localizado na Rua Principal, no lugar da Fogueira, freguesia de Sangalhos, Anadia.

Segundo conseguimos apurar, os assaltantes, com recurso a uma arma branca, levaram um fio de ouro que a proprietária do estabelecimento comercial trazia ao pescoço, o seu telemóvel, uma antiga caixa registadora e uma fiambreira.

Os ladrões conseguiram ainda levar várias garrafas de vinho que estavam armazenadas em caixas, uma vez que, no momento do assalto, a proprietária se encontrava a limpar várias prateleiras, depois de algumas obras de manutenção e pinturas no interior da loja.

A GNR de Sangalhos esteve no local e tomou conta da ocorrência.