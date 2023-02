Fogueira: Mugasa é “Restaurante Clássico do Ano”

Ricardo Nogueira é reconhecido como um dos melhores asadores de leitão da Bairrada, e filho do proprietário do restaurante Mugasa (Álvaro Nogueira).

A 14.ª edição dos prémios Mesa Marcada marcou o regresso ao tão desejado formato presencial, após dois anos em versão virtual devido à pandemia.

Na presente edição, o Restaurante Mugasa, localizado na Fogueira – freguesia de Sangalhos, foi o grande vencedor do Prémio Especial Miele Restaurante Clássico do Ano.

O prémio, avança este prestigiado site de restauração, “visa prestigiar os “lugares de sempre” (neste caso estabelecimentos com mais de 25 anos)”, distinguindo, assim, o trabalho realizado por Ricardo Nogueira e pelos seus pais, Álvaro e Helena Nogueira.

Inserido no coração da Bairrada, o Mugasa é considerado um dos melhores locais da região bairradina para se desfrutar de um bom leitão, sendo igualmente conhecido por várias outras iguarias, tais como a sua famosa Aletria, apurada em 2019 para uma das fases do concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal.

Tendo já conquistado inúmeros prémios e distrições nos últimos anos, O Mugasa esteve, já no ano passado, nomeado para três Prémios Mesa Marcada (Prémio Especial César Castro Mesa Diária 2021, que distingue o melhor restaurante do dia-a-dia; Prémio Especial Restaurante Clássico do Ano 2021, que distingue “os restaurantes de sempre, que seguem há décadas o seu caminho”, e o Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano, distinção dada ao restaurante que entre os primeiros, mais posições subiu, ou teve a maior entrada, na lista de Os 10 Restaurantes e 10 Chefes do Mesa Marcada).