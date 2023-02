José Cid com honras de abertura na 20.ª edição da Feira da Vinha e do Vinho

De 21 a 25 de junho, o Anfiteatro do Vale Santo, no centro de Anadia, volta a ser o cenário do principal certame do concelho.

Já há datas, orçamento e artistas para a Feira da Vinha e do Vinho, em Anadia. De 21 a 25 de junho, o Anfiteatro do Vale Santo, no centro da cidade, volta a ser o cenário do principal certame do concelho, que alia economia local, cultura, gastronomia e tradições.

No que respeita ao cartaz desta 20.ª edição, José Cid tem honras de abertura, no dia 21 (quarta-feira). No dia 22, é Jorge Palma o artista a subir ao palco principal. Já na sexta-feira, dia 23, atuam Wet Bed Gang e DJ Kura. Sábado, dia 24, está reservado para Pedro Abrunhosa e Insert Coin, com a dupla Joel Rodrigues e João Paulo Sousa. O último dia, domingo, é dedicado aos mais novos, com o espetáculo Masha e o Urso e o DJ Ovelha Choné, estando a noite reservada para Ala dos Namorados.

Pela primeira vez, não haverá, a encerrar a feira, o desfile de marchas populares do concelho, estando este espetáculo já agendado para 1 de julho.

O orçamento para o cartaz da feira deste ano é de 185 mil euros (+ IVA), anunciou a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, na reunião de câmara desta quinta-feira, onde foram dados a conhecer outros detalhes do programa. Os bilhetes custam 3 euros, à exceção de domingo, que terá entrada gratuita. Haverá descontos para os portadores de Cartão Anadia Jovem e Sénior.

A feira vai continuar a ter a forte presença do setor vinícola, mantendo igualmente um palco secundário, para a atuação dos grupos e artistas locais.