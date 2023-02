Misericórdia de O. do Bairro envolve sociedade em resposta na área da demência

Na semana passada, o Centro Rainha D. Leonor acolheu meia dúzia de alunos do Instituto Profissional da Bairrada para uma troca de receitas culinárias, para convívio e até para jogos de tabuleiro, num dia muito especial para ambas as gerações.

Trabalhar a demência de forma diferente e aliviar os seus sintomas, apoiar cuidadores e consciencializar a comunidade para esta questão, são as principais razões que justificam a ação e o sucesso do Centro Rainha D. Leonor. Há quase um ano, a Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro está a apostar nesta resposta pioneira – ainda não elegível para apoio da Segurança Social – que já convenceu utentes e cuidadores, para além da comunidade, que tem olhado com outros olhos para o Alzheimer e outras demências, envolvendo-se nesta luta de minimizar os seus impactos na saúde e na sociedade.