O Município de Oliveira do Bairro vai atribuir 15 Bolsas de Estudo, num valor previsto de 84 mil euros, com o objetivo de apoiar os estudantes universitários do concelho com maiores dificuldades financeiras. Para a atribuição de licenciatura, foram aprovadas cinco novas bolsas, mais cinco renovações. No grau de mestrado, foram aprovadas duas novas, mais três renovações.

A propósito deste apoio, Lília Ana Águas, vereadora da Educação e da Ação Social, destacou o facto de o Município apoiar mais jovens, acima do previsto no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo e Outros Apoios ao Ensino Superior. O documento considera, a título excecional, a atribuição de um número superior de bolsas de estudo, “em casos devidamente fundamentados”, referência que serviu de suporte à decisão. “Queremos sempre ajudar o maior número possível de jovens que estejam em condições de receber este apoio”, explicou a autarca.

“Temos consciência dos encargos e dos sacrifícios que as famílias fazem para ter os seus filhos a estudar no ensino superior, ainda para mais neste período económico de grande inflação e consequente crise social, e este apoio é muitas vezes o fator que faz a diferença, entre ser forçado a desistir ou obter uma formação que permita a estes jovens sonhar com um futuro mais promissor”, destacou.

O valor das bolsas atribuídas pela autarquia aos estudantes varia de acordo com outros apoios atribuídos pelos estabelecimentos de ensino que frequentam.

A decisão foi tomada na última reunião de Câmara, a 26 de janeiro, tendo por base o respetivo regulamento.