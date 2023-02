Paulo Mendes já não é o treinador do Fermentelos

No final da derrota caseira frente ao Oliveira do Bairro, a direção do Sporting Clube de Fermentelos rescindiu com o treinador, que apenas orientou a equipa em 7 jogos.

O técnico chegou ao clube da Pateira para substituir Hugo Oliveira, que também saiu de forma inesperada (após empate com a LAAC em casa) na sequência de divergências com o presidente Fernando Sampaio. Na altura, à 10.ª jornada, o Fermentelos era líder da Zona Sul do Campeonato SABSEG, mas, com o andamento das jornadas, com Paulo Mendes acabaria por perder esse estatuto, acabando a primeira fase em terceiro lugar, a 4 pontos do Estarreja. No comando do Fermentelos, Paulo Mendes alcançou 4 vitórias (uma para a Taça de Aveiro), um empate e duas derrotas.

Recorde-se que o Fermentelos conseguiu o apuramento para a fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, garantido, desde já, a manutenção no principal escalão do futebol distrital aveirense.

Entretanto, o Fermentelos contratou Quichini (ex-Vitória de Sernache). O defesa central regressa, assim, à Bairrada, depois de ter representado o Anadia e o Águeda.