Pedro Machado é o novo treinador do Anadia FC Futebol SAD

Era um cenário que se adivinhava. Face a sete jogos sem vencer na Série A da Liga 3, a SAD do Anadia rescindiu de forma amigável com Rui Borges. O técnico acabou assim por não resistir aos maus resultados, deixando o clube bairradino na 9.ª posição com 17 pontos, longe dos lugares cimeiros, o objetivo delineado no início da temporada.

Para o seu lugar a escolha recaiu noutro jovem treinador, naquela que vai ser a sua terceira experiência à frente de uma equipa sénior, depois de Freamunde e Vila Meã, clube onde estava precisamente e que ocupa o 7.º lugar da Série A do Campeonato de Portugal.

O seu percurso tem sido feito como treinador-adjunto com passagens pelo SC Espinho, Santa Clara, Famalicão, Leixões, Chaves e Vilafranquense.

Foi também preparador físico no Freamunde, Paços de Ferreira, Santa Clara e Académica.

Na apresentação como novo treinador do Anadia, Pedro Machado prometeu muito trabalho, ambição e dedicação.

Entretanto, o clube continua a fazer retoques no plantel e contratou Marcelo Marques. O ponta de lança, de 24 anos, jogava na Oliveirense, da Liga Portugal SABSEG, onde participou em 10 jogos e não marcou qualquer golo.