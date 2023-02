“Trilhos na Natureza” regressa a 26 de agosto a Oliveira do Bairro

A iniciativa realiza-se no âmbito das comemorações do 20.º aniversário da Elevação de Oliveira do Bairro a Cidade.

O Município de Oliveira do Bairro, em parceria com a Associação Jovem Oianense, vai organizar a 2.ª edição da corrida-caminhada “Oliveira do Bairro – Trilhos na Natureza”, agendada para 26 de agosto.

A iniciativa vai contar com um “Trail Longo” de 25km, um “Trail Curto” de 15km, ambos para corrida, e uma caminhada de 10km. Para os mais novos, a organização vai preparar duas provas “mini-trilhos”, uma de 1km, para crianças nascidas entre 2010 e 2013 (inclusive), e outra de 500m, para as que nasceram entre 2014 e 2018.

Envolver todas as camadas etárias

De referir que a caminhada está aberta a todas as idades, incluindo menores, desde que acompanhados pelo encarregado de educação ou tutor legal, enquanto que as provas de 25 e 15km são exclusivamente para maiores de 18 anos.

Sobre a diversidade de provas, Susana Martins, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explicou que o objetivo é o de “envolver todas as camadas etárias, seja num contexto competitivo, seja numa experiência puramente lúdica e de puro lazer, tendo subjacente a promoção da atividade física e da saúde.”

A autarca destaca o cenário das provas, que vão decorrer “nas margens do Rio Cértima, em percursos que apresentam uma paisagem natural absolutamente deslumbrante”.

A prova arranca no “magnífico” Parque dos Pinheiros Mansos, às 9h30 da manhã, percorrendo a Rota das Cegonhas, com passagem pelo Vale do Cértima, onde, segundo a autarca “se pode contemplar o manto verdejante das marinhas de arroz, típico desta altura do ano, e observar as cegonhas-brancas”.

Segundo Susana Martins, “as inscrições podem ser feitas online, através de link disponibilizado no site e redes sociais do Município”.

A iniciativa, que se vai realizar no âmbito das comemorações do 20.º aniversário da Elevação de Oliveira do Bairro a Cidade, vai contar com o apoio técnico do Centro de Marcha e Corrida do Município. A primeira edição, realizada em 2022, contou com cerca de 400 participantes.

Os objetivos da iniciativa são os de combater o sedentarismo da população em geral, em especial dos jovens, promover a prática desportiva ao ar livre, criando hábitos de vida mais saudáveis e sustentáveis, e garantir formas de interação entre as várias gerações.