A Poesia vai andar nas ruas de Anadia

Alunos e professores das várias escolas do concelho andarão pelas principais artérias da cidade de Anadia a animar o comércio local e a interagir com a população.

O Município de Anadia, através da sua Rede de Bibliotecas, vai assinalar, na próxima terça-feira, dia 21 de março, o Dia Mundial da Poesia, com a iniciativa “A Poesia anda nas ruas de Anadia”, que pretende sensibilizar a comunidade anadiense para a importância deste género literário.

Assim sendo, na terça-feira, a partir das 10h, a cidade de Anadia vai ser, literalmente, “invadida” pela Poesia. Alunos e professores oriundos da Escola Básica e Secundária de Anadia, Escola Básica de Vilarinho do Bairro, da Escola Profissional de Anadia e do Colégio Nossa Senhora da Assunção andarão pelas principais artérias da cidade a animar o comércio local, distribuindo marcadores de livros, interagindo assim com a população.

O ponto alto deste evento acontecerá na Praça do Município, a partir das 11h, onde os alunos dos vários estabelecimentos de ensino participarão num espetáculo poético-musical. Por outro lado, cada escola presente irá ainda decorar as árvores localizadas naquela praça com mensagens poéticas.

O Dia Mundial da Poesia foi criado na 30.ª Conferência Geral da UNESCO a 16 de novembro de 1999. Comemora a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e da inovação. A data visa a importância da reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades de cada pessoa. Isso porque a poesia contribui para a diversidade criativa, inferindo na nossa perceção e compreensão do mundo.