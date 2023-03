ABIMOTA mostra mobilidade suave portuguesa em Dusseldorf

Uma delegação da ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, está na Alemanha de 10 a 12 deste mês para participar no CyclingWord Dusseldorf, evento dedicado à mobilidade suave, ao abrigo do Projeto Conjunto Internacionalização ABIMOTA EXPORT 2020, cofinanciado pelo Compete e pelo Portugal 2020.

O CyclingWord Dusseldorf é dos principais eventos europeus dedicados às duas rodas e mobilidade suave e vai decorrer na Areal Böhler, o centro de exposições de Dusseldorf.

“A penetração no mercado alemão é um dos principais objetivos para Portugal Bike Value. Este é um dos mercados mais competitivos e no qual as duas rodas e a mobilidade suave portuguesas têm registado um grande crescimento, nomeadamente nos produtos de maior valor, como as e-bikes e bicicletas dos segmentos superiores. Por isso, esta deslocação é fundamental para nós”, sustenta Gil Nadais, Secretário-Geral da ABIMOTA.