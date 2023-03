Ação ambiental quer mobilizar comunidade educativa e população em Anadia

O Município de Anadia vai promover uma ação ambiental, denominada “Anadia + Limpa, Anadia + Verde” que contará com o apoio de todas as Juntas e Uniões de Freguesia.

A ação vai decorrer, na semana de 20 a 25 de março, destacando-se entre as várias atividades, plantação de árvores nas escolas da rede pública e nas freguesias, bem, como uma grande ação de recolha de lixo por todo o concelho.

Assim, ao longo de toda a semana está prevista a plantação de árvores nas dez freguesias e em todas as escolas do 1.º CEB, assim como na EB 2,3 de Vilarinho do Bairro e na Escola Básica e Secundária de Anadia, num total de 28 árvores.

A semana termina com uma ação de recolha de lixo pelas ruas de todas as freguesias do concelho, que irá acontecer, no dia 25 de março, envolvendo a participação de voluntários de associações locais.

“A iniciativa tem como propósitos, contribuir para um ambiente mais limpo, alertando para a problemática do lixo, sensibilizando assim a comunidade para a necessidade de reduzir a pegada ecológica”, refere nota do município anadiense, onde se lê também que “esta ação ambiental, à semelhança de outras anteriores, será um eco-evento, em parceria com a Ersuc”.