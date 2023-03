Anadia vence na casa do líder Felgueiras

Contra todas as expetativas, o Anadia foi a grande surpresa da penúltima jornada da Liga 3 – Série A, ao vencer na casa do líder Felgueiras. Mas surpresa só para quem não viu o jogo. É verdade que o Felgueiras dominou o jogo, mas aos 25 minutos os bairradinos tiveram grande eficácia, com Fausto Lourenço, de cabeça, a concluir um centro de Ricardo Tavares. Minutos depois, na sequência de um pontapé de canto, Bruno Morais marcou o segundo golo, mas três minutos depois, grande contrariedade para o Anadia com a expulsão de Luís Pedro ao ver o segundo cartão amarelo.

Logo no primeiro minuto da segunda parte, Dinho, de forma inacreditável, falhou o terceiro golo. E foi o Felgueiras que reduziu num grande golo de Rui Rampa, que relançou a partida. Os locais cresceram e voltaram a tomar conta do jogo, o Anadia defendia a vantagem e tentava as transições rápidas. E aos 80 minutos, Edu Pinheiro lançou Papalelé (grande exibição) e o cabo-verdiano colocou de novo o Anadia com uma vantagem de dois golos.

Com as substituições, o Felgueiras nunca baixou os braços e, no primeiro minuto dos descontos, Luizinho voltou a reduzir. Os locais, com cinco minutos para jogar acreditaram que era possível chegar ao empate, no entanto Edu Pinheiro acreditou num lance e viu João Cunha marcar na própria baliza.

A vitória ficou assim consumada e merecida para o Anadia.

FOTO: FPF