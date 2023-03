Antigo SLAT de Sangalhos está a ser recuperado

O Município de Anadia está a avançar com os trabalhos de requalificação do antigo Edifício dos Serviços de Antituberculosa (SLAT) de Sangalhos, uma vez que o edifício apresenta várias anomalias estruturais que carecem de manutenção.

A informação é avançada pela autarquia anadiense, que avança ainda tratar-se de um investimento municipal que ronda os 60 mil euros.

Além da instalação de uma caixa multibanco, pretende-se que o edifício seja também convertido num espaço dedicado ao associativismo e formação.

O projeto prevê “a reparação do telhado, a substituição das janelas por caixilharias em alumínio. Está ainda contemplada uma revisão geral da rede elétrica, com substituição de todas as lâmpadas para LED’s, e também a execução da rede ITED”, lê-se na nota enviada.

Recorde-se que as obras decorrem, no âmbito do acordo de transferência de competências de gestão de património imobiliário público que o Município de Anadia celebrou com o Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças.