“Bairrada à Mesa” com vinho Bairrada em menus especiais entre Aveiro e Coimbra

Começou a primavera e são muitos os motivos para aproveitar e viajar. A Comissão Vitivinícola da Bairrada e a Associação Rota da Bairrada desafiaram os restaurantes da Região (entre Aveiro e Coimbra) para criarem um motivo adicional de visita à Bairrada e assim nasceu o “Bairrada à Mesa”.

De 24 de março a 6 de abril várias são as hipóteses para que venha provar as melhores iguarias aqui criadas acompanhadas de um copo de vinho (ou espumante) Bairrada ou Beira Atlântico. Leitão à Bairrada, Chanfana, Cabrito ou uma boa Caldeirada de Enguias fazem parte das propostas com que se vai poder deliciar.

Numa quinzena dedicada à gastronomia regional, nos menus também não vão faltar os doces típicos da região: aletria, leite creme ou os Amores da Curia.

Os interessados podem descarregar a lista de restaurantes e ementas em www.bairrada.pt, verificar datas e horários, fazer a(s) sua(s) escolha(s), reservar (preferencialmente) e apreciar o que de bom existe para oferecer nestas “Terras de Bem-Viver”.

A CVB Bairrada e a Associação Rota da Bairrada deixam o convite para que “aproveite e visite a Região, as suas belezas naturais e os seus produtores. Aproveite e conheça a história e o património e leve consigo um pouco de nós.”

Esta ação possui o apoio do Turismo Centro de Portugal, a Associação Rota da Bairrada e é cofinanciada pelo Centro2020.