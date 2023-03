Concurso de Leitura de Oliveira do Bairro já tem representantes para a final

Competição contou com a participação de 27 alunos do concelho. Conheça os vencedores.

Realizou-se na passada sexta-feira, 3 de março, no Quartel das Artes, a final concelhia da 15.ª edição do Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler… Que Prazer!”, promovido pelo Município, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Oliveira do Bairro.

Esta competição contou com a participação de 27 alunos pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e ao Instituto Profissional da Bairrada (IPB).

No primeiro ciclo a vencedora foi Sofia de Lázaro Freitas (EB Vila Verde), seguindo-se Ana Carolina Almeida e Tomás Sampaio (EB Oiã Nascente).

No segundo ciclo, o primeiro lugar foi conquistado por Lucas Cardoso (EB Frei Gil), tendo Joana Santos (EB Dr. Acácio de Azevedo) e Bruno Vieira (EB Frei Gil) ocupado o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Já no terceiro ciclo, o primeiro ugar foi para Maria Ferreira Silva (EB Frei Gil), o segundo lugar foi para Mafalda Soares (EB Acácio de Azevedo) e Inês Ferreira (EB Frei Gil) ficou em 3.º lugar.

Por fim, no ensino secundário, Carolina Marques, da ESOB) foi considerada a melhor leitora em voz alta, a que se seguiram André Duque, do IPB (2.º lugar), e Mariana Carvalho, da ESOB (3.º lugar).

Presentes na final concelhia do concurso estiveram Álvaro Reis, diretor do AEOB, Nuno Santos, diretor do IPB, e Luís Ruivo, em representação das Juntas de Freguesias do Concelho, a entregar os prémios aos finalistas, juntamente com Lília Ana Águas, vereadora da Cultura, que encerrou a sessão congratulando todos os participantes pelas suas “brilhantes prestações”.

Os participantes nesta final concelhia leram um excerto retirado do livro escolhido para a prova de compreensão, de cada ciclo de ensino.

Os primeiros classificados de cada ciclo de ensino vão agora disputar a Final Intermunicipal, em representação do Concelho de Oliveira do Bairro, numa sesão marcada para o dia 1 de abril, no Centro de Arte, em Ovar.