Bacalhau com gambas

Ingredientes:



3 postas de bacalhau

600 g de curgete

3 c (de sopa) de azeite

3 cebolas

2 dentes de alho

1 lata peq. de tomate pelado picado

1 c. (de sopa) de coentros picados

250 g de camarões picados

4 dl de leite de coco

6 ovos

2 c. (de sopa) de maisena

Água e sal q.b.

Preparação:



Demolhe o bacalhau. Escorra-o e desfie-o. Coloque-o numa panela e cubra-o com água fria. Leve a lume brando, sem ferver, durante dez minutos. Corte as curgetes em meias luas, ferva-as em água temperada com sal e escorra.

Faça um refogado com o azeite, a cebola e os alhos picados, o tomate e os coentros. Adicione a curgete, o bacalhau, os camarões e o leite de coco. Coloque tudo num prato de barro. Bata os ovos com a maisena e tempere com sal. Verta-os sobre o preparado de bacalhau e leve ao forno quente a dourar. Pode polvilhar com queijo parmesão (opcional).