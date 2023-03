Entradas e saídas nos clubes bairradinos

Na Liga 3, o Anadia, que já a pensar na segunda fase de manutenção e descida, reforçou-se com três jogadores. Reko Silva, que estava emprestado ao Torreense pelo Estrela da Amadora, e que em 22 jogos na Liga Portugal SABSEG não foi nenhuma vez utilizado. O médio, de 23 anos, representou o Desportivo de Aves e Portimonense na Primeira Liga, e agora tenta relançar a carreira com o emblema dos trevos ao peito.

Para o ataque, chegou Youcef Bechou, ex-Trofense, clube pelo qual participou em 14 jogos e marcou um golo. O avançado, de 26 anos, que nasceu na Argélia, faz os dois corredores na frente de ataque.

Também para o ataque, a SAD do clube anadiense contratou Paulinho (ex-São José). O avançado brasileiro, que fez 37 anos, ontem, dia 9, notabilizou-se na Suécia, onde jogou vários anos no BK Hacken, e no Hammarby, onde na época 2020/2021 conquistou a Taça da Suécia.

Em sentido contrário saiu o ponta de lança José Postiga (irmão do ex-internacional português Hélder Postiga), que nunca foi opção válida para os dois treinadores, tendo participado em 8 jogos e com a folha em branco no que diz respeito a golos marcados. O avançado assinou pelo Rebordosa, equipa que milita no Campeonato de Portugal.

A nível distrital, o Oliveira do Bairro, que luta pela manutenção no Campeonato SABSEG, conta apenas com 19 jogadores no plantel, após as saídas de Paulo Ramisio para o Águas Boas, Gui (Tocha) e Xano (Águeda). Com a saída de Paulo Ramisio, o clube contratou outro guarda-redes, Valdemar Neto (ex-Valonguense). O Águeda contratou o guarda-redes Júnior (ex-Pampilhosa) – vem colmatar a saída de Diogo Melo, o médio Roshawn (ex-Salgueiros B) e o avançado Xano (ex-OBSC).

Depois de ter saído no final da última época para o Fiães, Mário está de regresso à LAAC. Uma opção de peso para o treinador Luís Santos, pois o avançado, de 33 anos, leva 11 golos marcados esta época.

