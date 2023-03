Estudante do IDL vence Prémio Criarte EJ2022 com poema dedicado ao povo ucraniano

Inês Neves aceitou o desafio lançado pelo colégio de Águeda e participou neste concurso com um poema intitulado “Porquê? / Why?” dedicado ao povo ucraniano.

A tua escola no JB

Inês Sá Costa Lacerda Neves, estudante do 9.º ano do Instituto Duarte de Lemos (Águeda), venceu o Prémio Criarte AEJ 2022”, que tem como objetivo promover e estimular a criatividade relativamente a “Mensagens sobre o Ano Europeu da Juventude” através das Artes, nomeadamente da escrita, arquitetura, desenho, escultura, pintura, música, dança, teatro e cinema.

Inês Neves aceitou o desafio lançado pelo colégio e participou neste concurso com um poema intitulado “Porquê? / Why?” dedicado ao povo ucraniano, temática enquadrada nos objetivos do Ano Europeu da Juventude 2022 (Solidariedade com a Ucrânia).

Os prémios foram atribuídos por região e escalão etário, tendo o trabalho apresentado pela aluna do IDL vencido o prémio destinado a estudantes dos 12 aos 17 anos, da região centro, no valor monetário de 400 euros e ainda um voucher para duas pessoas nas Pousadas da Juventude.

A entrega dos prémios teve lugar no dia 26 de fevereiro, em Guimarães, inserida no Encontro Nacional de Juventude, marcando o encerramento do Ano Europeu da Juventude em Portugal.

Ao longo dos três dias do Encontro Nacional de Juventude, marcaram presença o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, entre outras entidades.

O Instituto Duarte de Lemos felicitou a aluna Inês Neves, a sua família e professores, “bem como os restantes colegas que participaram nesta iniciativa, contribuindo para mais um importante marco na vida do Colégio, cujo maior sucesso é sempre o que é alcançado pelos seus estudantes”.