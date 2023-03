Jornadas Empresariais realizam-se no Curia Tecnoparque

Iniciativa está integrada no projeto INOV@IERA – Inovação no Apoio ao Empreendedorismo na Região de Aveiro, dinamizado pela AIDA CCI -Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro.

O auditório do Curia Tecnoparque recebe, no próximo dia 5 de abril, pelas 14h, as Jornadas Empresariais subordinadas ao tema “Empreender negócios com sucesso”.

Esta iniciativa está integrada no projeto INOV@IERA – Inovação no Apoio ao Empreendedorismo na Região de Aveiro, dinamizado pela AIDA CCI -Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e a Universidade de Aveiro.

Esta ação tem como objetivo estabelecer um canal de diálogo entre as empresas, empreendedores e entidades do ecossistema empreendedor da Região de Aveiro.

Com este contacto direto entre todas as partes interessadas será possível criar um portefólio digital de ideias de negócios para a região, estabelecer parcerias que permitam a que os empreendedores consigam desenvolver os seus planos de negócios já alinhados com essas necessidades, e por fim, promover interações com o objetivo de fomentar novas oportunidades de cooperação.

Do programa faz parte a apresentação dos objetivos do projeto INOV@IERA, pela AIDA CCI -Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro; seguindo-se a apresentação do Portfólio de Ideias para a Região de Aveiro, pela CH Business Consulting, SA. No final haverá ainda um espaço de debate para esclarecimento de eventuais dúvidas.

A participação no evento é gratuita, mas de inscrição obrigatória em https://forms.gle/kZcbnEzM4GKkgNuz7