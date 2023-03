Luís Santos já não é o treinador da LAAC

Alegando motivos pessoais, Luís Santos, depois da derrota em casa com o Alba, para a fase de manutenção do Campeonato SABSEG, pediu à direção do futebol da LAAC a sua vontade de abandonar, decisão que foi aceite pelos dirigentes aguadenses.

Depois do excelente trajeto que estava a realizar no VN Monsarros, com o clube do concelho de Anadia a liderar a Zona Sul do Campeonato da 2.ª Divisão da Associação de Futebol de Aveiro, Luís Santos foi o nome escolhido para substituir Tiago Pereira, que saiu a 18 de dezembro, após o empate (1-1) no terreno do Pinheirense.

Luís Santos pegou na equipa em último lugar e nas restantes cinco jornadas da fase regular e as três já realizadas da manutenção, realizou 8 jogos (mais um para a Taça Distrito de Aveiro, onde perdeu com o Lobão), alcançou 2 vitórias, 2 empates e cinco derrotas.

O treinador adjunto, Manuel Casal, também acabou por sair, e a direção da LAAC procura uma solução, com a equipa mergulhada no penúltimo lugar na manutenção/descida, e a 7 pontos do Valonguense, que está em posição de salvação no principal escalão do futebol distrital aveirense.