Mais um despiste na Rua do Ortigal em Oliveira do Bairro

Rua do Ortigal tem somado vários acidentes. Mau estado do piso pode ser a razão.

Um veículo ligeiro despistou-se esta manhã, na Rua do Ortigal, no Repolão, em Oliveira do Bairro, local onde, ultimamente, se repetem este tipo de acidentes.

Apesar do aparato e do susto do condutor, com 18 anos, o acidente acabou por não provocar qualquer ferimento no mesmo. O alerta foi dado por volta das 10h30.

Estiveram no local duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (ambulância e viatura de desencarceramento) e um total de sete operacionais, para além de dois militares da GNR (Sangalhos).

Segundo testemunhos no local, terá contribuído para o acidente o mau estado do piso, sempre molhado e escorregadio naquela localização, onde já aconteceram episódios semelhantes.

Soubemos ainda que o condutor recusou ser transportado para o Hospital de Aveiro.