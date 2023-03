Município de Anadia associa-se à comemoração dos Dias da Floresta e da Água

O Município de Anadia vai associar-se ao Centro Social e Paroquial da Moita, Junta de Freguesia de Avelãs de Cima e à Santa Casa da Misericórdia de Anadia na comemoração dos Dias da Floresta e da Água que se celebram, respetivamente a 21 e 22 de março.

Em nota de imprensa, o município anadiense avança que este ano sob o tema “Florestas e Saúde: Florestas Saudáveis para Pessoas Saudáveis” vão ter lugar várias atividades com o intuito de sensibilizar a população para a necessidade de preservar e promover a conservação dos recursos naturais.

Assim, a primeira ação vai ter lugar, no dia 21 de março, na Barragem da Gralheira, com a presença dos utentes do Centro Social e Paroquial da Moita.

Nos dias 22 e 28, os alunos do Centro Escolar das Avelãs irão visitar o Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta, em Canelas. Finalmente, no dia 30, os participantes do projeto “Anadia Maior”, dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Anadia, vão participar numa ação de sensibilização no Parque Urbano de Anadia.

Para além do Município de Anadia, estas ações contam também com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Anadia, GNR, Associação Florestal do Baixo Vouga (AFBV) e Associação de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima (AAFAAC).