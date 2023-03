Duarte Novo pediu ao ministro da Administração Interna a celeridade do processo.

Oliveira do Bairro

A futura requalificação do Quartel da GNR de Oliveira do Bairro deu um passo decisivo na passada sexta-feira com o contrato interadministrativo para a obra, cuja assinatura trouxe ao município o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.