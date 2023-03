Radiolândia e Museu de Etnomúsica integram rede nacional de museus

A Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, e o Museu de Etnomúsica da Bairrada, localizado no Troviscal, foram convidados para serem membros fundadores da Rede Euterpe, um fórum de museus e coleções de música e de som promovido e coordenado pelo Museu Nacional da Música.

Os dois equipamentos que integram a Rede de Museus de Oliveira do Bairro fazem parte de uma lista com mais 18 organismos, públicos e privados, detentores de coleções de som e de música.

A Rede Euterpe reúne diversas entidades, públicas e privadas, detentoras de coleções de som e de música, com o objetivo de atuar como um fórum de encontro, de discussão e de desenvolvimento de projetos conjuntos entre as instituições participantes, promovendo sinergias e ações de apoio à preservação, inventariação, estudo e comunicação de acervos.

Este fórum é promovido e coordenado pelo Museu Nacional da Música, instituição dependente da Direção-Geral do Património Cultural.

Para Lília Ana Águas, vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro, “este convite é o reflexo do trabalho empenhado e de qualidade que a nossa Rede de Museus desenvolve diariamente, preservando o importante acervo que temos conseguido reunir ao longo do tempo e colocando-o à disposição do público”.