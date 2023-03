Semana da Poesia de Oliveira do Bairro acontece de 20 a 25 de março

Poesia – assinalado a 21 de março – o Município de Oliveira do Bairro, através da Biblioteca Municipal e da Rede de Bibliotecas, vai promover mais uma edição da campanha “Ao Sabor da Poesia”, entre os dias 20 e 25 deste mês.

Ao longo desta semana, a Biblioteca vai ter patente a exposição “Poemas de Letras… Letras de Poemas…”, com uma seleção dos poemas elaborados no âmbito da atividade “Poesia a Corar”, realizada em 2022, e contará com vários ateliês de promoção do livro e da leitura e atividades lúdicas.

Para dia 21, destacam-se o ateliê “Ler Tem Muita Pinta”, às 11h, para crianças dos 2 aos 10 anos, e o serão poético “Uma árvore e um pássaro encontram-se”, às 21h, destinada ao público em geral. Nos dias seguintes, projeto “Contar-te” apresenta-se com três sessões marcadas para os dias 22 e 23, para crianças dos 3 aos 10 anos.

No dia 24 (11h), a Biblioteca recebe a leitura encenada do “Memorial do Convento”, de José Saramago, para jovens a partir dos 14 anos, com o escritor Miguel Simões. Segue-se, no dia 25 (10h30), o ateliê “Sentidos na Leitura” (3 aos 6 anos).

A edição deste ano de “Ao Sabor da Poesia” volta a contar com a participação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e do Instituto Profissional da Bairrada (IPB), desafiando a comunidade escolar a participar na atividade “Poesia a Corar – Pequenos Poetas, Poemas Gigantes”, através da elaboração de um poema sobre as temáticas da “inclusão, tolerância e diversidade cultural”.

O programa inclui ainda sessões da atividade “Encontros com… Paulo Santos”, de 20 e 24 de março, para alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do AEOB, onde o escritor e apicultor vem falar aos mais novos da importância das abelhas para a vida na Terra.

Também nos dias 21 e 24 acontecem “Melodias Poéticas” (11h), na Radiolândia, em Bustos, e “Leitura Sénior” (10h30), no Polo de Leitura de Oiã. Outro ponto alto será a distribuição pelas padarias e pastelarias de sacos de pão decorados com poemas de alunos do AEOB e do IPB, da edição de 2022 da “Poesia a Corar”.

Os alunos do concelho vão proporcionar momentos de declamação de poesia e a Biblioteca e Polos de Leitura oferecem marcadores de livros, poemas e doces aos leitores.