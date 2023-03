Uauuu – o Museu do Brincar, em Vagos, está de volta

O Museu do Brincar (MdB), agora municipalizado, reabriu as suas portas à comunidade no passado domingo, dia 12 de março, nas suas novas instalações, apresentando uma nova exposição perante centenas de pessoas que não quiseram faltar a este importante momento.

Numa tarde ensolarada de domingo, juntaram-se mais de 400 pessoas, provenientes de vários pontos do país, para visitar a nova casa deste iconográfico espaço museológico vaguense que, devido às obras de requalificação do Palacete Visconde de Valdemouro, teve de ser acomodado na estrutura renovada do antigo mercado municipal.

Um dos pontos altos do evento foi a inauguração da exposição denominada “UAUUU! O Brincar, o Brinquedo, um Mundo de Diversidade”, que estará patente nos próximos meses, prometendo fazer as delícias dos mais pequenos e dos mais crescidos.

O diretor-técnico do MdB, Carlos Rocha “Jackas” saudou “todos os que disponibilizaram o seu tempo para estar presentes neste importante momento”, ”esperando “que possam usufruir destas novas instalações e que, após a visita à exposição, possam exclamar um ‘UAU’ de satisfação.”

“Jackas” aproveitou o momento para oferecer ao presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, a peça mais antiga do MdB, nomeadamente uma moeda romana em bronze, com cerca de 4000 anos que já esteve residente no Museu Cosme Damião, em Lisboa, e também um cavalinho de pau, que enquadrou os adereços do filme “Os Maias” do realizador João Botelho.

Por seu turno, a fundadora Ana Barros não quis deixar passar a oportunidade de presentear o edil vaguense com duas peças que lhe são “emocionalmente muito relevantes” nomeadamente o carrinho de bebé que lhe foi oferecido pelo seu pai e também uma réplica em brinquedo do cão de raça Teckel com o qual brincava quando era pequena, a quem chamou de “Biskinho” e que haveria de se tornar na mascote oficial do Museu do Brincar.

Cultura e turismo de mãos dadas

O presidente Silvério Regalado agradeceu as ofertas e sublinhou “a extrema satisfação pela reabertura do Museu do Brincar que esteve, nos últimos anos extremamente condicionado, quer pela pandemia, quer pelas obras de requalificação do Palacete Visconde Valdemouro”, correlacionando este momento, “com a importância de ser dado cada vez mais relevo à Cultura, da qual este museu, agora propriedade do Município de Vagos se pretende continuar a afirmar como grande “ex-líbris” do concelho de Vagos, quer cultural, quer turisticamente”.

Presente no evento, esteve também Adriana Rodrigues, em representação do Turismo do Centro de Portugal, que aproveitou para enfatizar “a importância não só regional, mas também nacional desta estrutura singular, diferenciada e bastante relevante na oferta turística do ponto de vista do Centro de Portugal”.

Percorrendo a passadeira vermelha que conduzia ao acesso ao interior do museu, as quatro centenas de pessoas presentes tiveram a oportunidade de assistir ao descerrar da placa de reabertura, ato simbólico que foi levado a cabo pelo presidente da Câmara, Silvério Regalado e pelo presidente da Assembleia Municipal de Vagos, Rui Santos, antes de se embrenharem exposição adentro, conhecendo melhor o Brincar, o Brinquedo e o Mundo de Diversidade que eles encerram, tendo a oportunidade, igualmente, de assistir a um espetáculo levado a cabo pela companhia Start Teatro.

À saída, não havia quem não manifestasse a sua satisfação pela reabertura do Museu do Brincar, num novo espaço, com uma nova exposição, mas com a energia de sempre onde o Brincar é levado muito a sério.