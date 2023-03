Vagos recebeu visita de prospetores internacionais ligados à náutica  

O grupo visitou os estabelecimentos comerciais dos parceiros que estão integrados no projeto de Internacionalização da Rede de Estações Náuticas (IREN) - Slide Surf Camp, Migas Surf School e Secret Surf School & Camp. e pôde conhecer as diversas atividades náuticas que cada um desenvolve.

A Estação Náutica de Vagos recebeu, no dia 15 de março, um grupo de operadores turísticos e jornalistas provenientes de França, Alemanha e Países Baixos, no âmbito de uma ação promocional “ Water Fun by Nautical Portugal”, da Fórum Oceano. A visita permitiu dar a conhecer a oferta da Estação Náutica de Vagos e seus parceiros assim como as diversas experiências náuticas existentes naquele destino promovendo, também, o interesse desses operadores internacionais em desenvolver operações comerciais com os parceiros náuticos locais.

O grupo visitou os estabelecimentos comerciais dos parceiros que estão integrados no projeto de Internacionalização da Rede de Estações Náuticas (IREN) - Slide Surf Camp, Migas Surf School e Secret Surf School & Camp. e pôde conhecer as diversas atividades náuticas que cada um desenvolve.

Uma vez que o propósito da visita também passava por mostrar as experiências turísticas que podem ser usufruídas neste destino, o grupo praticou surf nas praias do concelho de Vagos e fez um passeio, ao final do dia, pelo passadiço, que vai desde a Praia da Vagueira até à Praia do Labrego. Já nesta praia, usufruíram de um pôr do sol único enquanto degustavam um lanche com produtos locais: o pão de cornos, a broa mimosa, o doce de abóbora, peixinhos fritos e espumante Quinta da Pedreira, de Ouca.

Visita alargada ao Centro de Portugal

Esta ação está integrada numa visita mais alargada de quatro dias, ao Centro de Portugal, que iniciou a 13 de março, em Peniche, e terminou no dia 16 de março, no território da Ria de Aveiro, com visita a Ovar, Estarreja, Murtosa, Aveiro e Ílhavo. No final do dia, o grupo de prospetores participou num jantar com as seis estações náuticas da Ria de Aveiro, na qual a Estação Náutica Vagos está integrada, e seus parceiros que estão integrados no projeto IREN (Internacionalização da Rede das Estações Náuticas de Portugal), com objetivo dos parceiros apresentarem o seu negócio.

A visita à Ria de Aveiro, que se realizou nos dias 15 e 16 de março, foi preparada e concertada pelas 6 Estações Náuticas da Ria de Aveiro, nomeadamente, Estação Náutica de Vagos, Estação Náutica de Ílhavo, Estação Náutica de Aveiro, Estação Náutica de Estarreja, Estação Náutica da Murtosa e Estação Náutica de Ovar.

Esta Fam Trip “Water fun by Nautical Portugal – Center of Portugal” é promovida pela Fórum Oceano, cofinanciada pela União Europeia e pelo Estado Português. Tem, também, a colaboração da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal. É uma iniciativa que faz parte do projeto de Internacionalização da Rede das Estações Náuticas de Portugal (IREN).

O projeto de Internacionalização da Rede das Estações Náuticas de Portugal

O IREN tem como principal objetivo apresentar a oferta da rede das Estações Náuticas do Centro de Portugal a prospetores internacionais no domínio da náutica (operadores turísticos e jornalistas associados à Náutica) no sentido de estimular o interesse desses prospetores internacionais em desenvolver operações comerciais no futuro com os parceiros das estações náuticas.

A Internacionalização da Rede das Estações Náuticas de Portugal está a ser financiada pelo Compete, envolvendo 120 micro e pequenas empresas com produto estruturado para o mercado internacional, estando a ser promovida como produto turístico integrado (alojamento, serviços náuticos, gastronomia…).

Nestes moldes, o IREN tem, entre outros, objetivos como a prospeção, conhecimento e acesso aos mercados internacionais selecionados; a promoção internacional integrada da oferta nacional de bens e serviços associados às Estações Náuticas de Portugal; bem como o reforço da notoriedade e visibilidade das marcas Alentejo, Centro de Portugal e Porto e Norte de Portugal, numa lógica de promoção dos territórios e das atividades náuticas em particular, entre outros aspetos.

O IREN tem como missão promover a oferta da rede das Estações Náuticas junto de Operadores Turísticos, jornalistas, clubes náuticos, federações de desportos náuticos, marinas, entre outros atores do setor náutico, dos três mercados selecionados (França, Alemanha, Países Baixos).