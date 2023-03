“Vagos sobre Rodas” faz chegar 10 bicicletas à EB de Fonte de Angeão

No dia 8 de março, no âmbito do projeto “Vagos sobre Rodas”, o Município de Vagos entregou 10 bicicletas na EB de Fonte de Angeão. O objetivo deste projeto é o de promover a aprendizagem precoce da utilização da bicicleta, articulando esta atividade com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas de Vagos.

Este projeto visa ainda potenciar a utilização segura da bicicleta para as deslocações dos alunos em modo suave, promovendo o aumento do número de praticantes de ciclismo.

A entrega foi articulada no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular promovida pela Câmara Municipal de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, envolvendo também uma empresa do setor, com sede no município.

“Para os jovens, a utilização da bicicleta como meio de transporte e como prática de atividade física pode garantir uma melhoria da qualidade de vida presente e futura, além de ser uma medida sustentável para o planeta: é que andar de bicicleta, além de promover a autonomia e o exercício, é uma prática ecológica e económica”, refere nota da autarquia onde se lê ainda ser este “mais um projeto de diversificação das Atividades de Enriquecimento Curricular, especificamente na área física e desportiva, aumentando as possibilidades de promoção da atividade física e promovendo mais saúde e bem-estar nos nossos alunos”.

Presente na entrega das bicicletas estiveram o diretor do Agrupamento de Escolas de Vagos, Professor Hugo Martinho, bem como o vereador do pelouro da Educação, Pedro Bento, que destacou a “importância da prática desportiva e contexto escolar, criando desde tenra idade, bons hábitos do ponto de vista da saúde e da sustentabilidade ambiental, como é o caso da utilização da bicicleta como meio de mobilidade suave, tanto mais que o concelho tem investido cada vez mais em ciclovias que proporcionam aos nossos estudantes a possibilidade de se deslocar com segurança, seja em contexto escolar, ou recreativo”.