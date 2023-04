Oliveira do Bairro

A GNR apreendeu, esta segunda-feira, 74 doses de crack e deteve um indivíduo de 35 anos, num café de Montelongo da Areia, em Oliveira do Bairro, disse ao JB fonte policial.

Segundo apurámos, a detenção do suspeito e a apreensão da droga resultaram de uma ação de fiscalização a estabelecimentos comerciais do género no concelho.

A operação aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, não havendo para já mais informações relevantes sobre o assunto.