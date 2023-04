Autarca de Anadia manifesta preocupações na saúde durante visita de responsável

A convite da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Fátima Fonseca, do Conselho de Gestão da Direção Executiva do SNS (Serviço Nacional de Saúde), acompanhada pela Presidente do Conselho Diretivo da ARS Centro, Rosa Reis Marques, e pelo Diretor Executivo do ACES Baixo Vouga, Pedro Almeida, visitou, recentemente, as instalações onde se encontra a funcionar, provisoriamente, o Centro de Saúde, bem como as obras de requalificação que decorrem no edifício sede daquela unidade.

Na ocasião, a autarca Teresa Cardoso manifestou apreensão e preocupação pela forma como os cuidados de Saúde no concelho estão a ser prestados, considerando que a rede de cuidados primários de saúde necessita de reorganização, de planeamento e de reforço de profissionais de saúde, designadamente de médicos.

Teresa Cardoso mostrou-se também apreensiva quanto à recente criação da ULS – Unidade Local de Saúde de Aveiro, cujo modelo de funcionamento não se conhece ainda. As preocupações do Município foram já transmitidas, em missiva, ao CEO do SNS, Fernando Araújo, no início deste ano, assim como numa recente reunião do Conselho Intermunicipal da CIRA, onde foi apresentada a proposta de Plano de Negócios da ULS a constituir, e para a qual foi solicitada a sua análise e contributos.

Intervenções em curso no concelho

Deu ainda a conhecer àquela responsável do SNS, as várias intervenções, na área da Saúde, que o Município, tem vindo a assumir, nomeadamente a requalificação do Centro de Saúde de Anadia em curso, a empreitada da Unidade de Saúde de Sangalhos que será lançada ainda este ano, entre outras intervenções, de modo a que “estes espaços físicos possam também contribuir para melhorar a prestação dos cuidados de saúde primários no nosso concelho”.

Hospital subaproveitado

Maria Teresa Cardoso lamentou ainda que “o Hospital José Luciano de Castro, com as infraestruturas de que dispõe e a qualidade de serviços que presta, não seja considerado como melhor alternativa e/ou complemento de respostas às diferentes necessidades da população do concelho e da região, atendendo também ao investimento que no mesmo foi realizado, designadamente com o apetrechamento dos blocos operatórios, que poderiam ser ainda mais rentabilizados”.

Recordou ainda que este hospital “tem, até ao momento, protocolos com o SNS que lhe permite a realização de diversas consultas de especialidade e cirurgias de algumas tipologias”. Contudo, “entende-se que estes protocolos poderiam ser reforçados com a prestação em outras áreas e também, desta forma, contribuir para melhor articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares”.

Referiu-se ainda ao facto de Anadia estar na zona de fronteira e no extremo sul da comunidade intermunicipal, pelo que desde sempre “a população deste concelho considerou o Hospital de Coimbra, hoje Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, como o hospital de referência designadamente na resposta aos serviços de urgência e emergência”. Desta forma “devia perceber-se, de forma clara, que a população ficará sempre salvaguardada na livre escolha das unidades hospitalares que não pertençam à futura ULS – Unidade Local de Saúde da região de Aveiro, nomeadamente em matéria de consultas externas, cirurgias, meios complementares de diagnóstico e acesso ao serviço de urgência, como acontece atualmente”.

As obras de requalificação do Centro de Saúde de Anadia encontram-se em bom ritmo, devendo as mesmas estar concluídas até ao verão, por forma a que os serviços possam entrar em funcionamento no final do terceiro trimestre deste ano.

A empreitada, que representa um investimento superior a um milhão e 200 mil euros, vai permitir a criação de condições que permitam a reorganização dos serviços e por conseguinte a implementação de uma Unidade de Saúde Familiar e de um gabinete dedicado à saúde oral.