Bombeiros de Vagos abrem apetite com sopas solidárias

Cinco agulhetas com malga e colher, para abrir o apetite: foi assim o 1.º Festival de Sopas, organizado por um grupo de operacionais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBV) de Vagos.

Quarenta sopas, oferecidas por restaurantes do concelho e alguns particulares, que no último sábado foram rapidamente degustadas por mais de 500 comensais. Em franco convívio, com a atuação da banda In AKustic.

Em causa estava a compra de material necessário, destinada às obras do quartel, de requalificação dos balneários. A intervenção, que está a ser executada pelos bombeiros e órgãos sociais, tem contado com o apoio da câmara municipal e ainda diversas empresas, a quem a direção tem agradecido.

Fados e South River.

Para além desta iniciativa, a 20 de maio está, entretanto, agendada mais uma noite de fados, no salão de festas do quartel – jantar concerto solidário, com os fadistas Vera Maia, António Machado e Calisto Dinis, que serão acompanhados pelos guitarristas Horácio Labrincha e João Mário Grave. Os bilhetes já se encontram à venda, podendo ser reservados pelo telemóvel 964552346.

Ainda em maio, dia 21 (domingo), mais outra angariação de fundos em perspetiva, agora organizada pelo Clube Português de South River. Está prevista a presença do presidente da autarquia, Silvério Regalado, presidente e comandante da associação.