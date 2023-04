Ciclismo: Sangalhos recebe Encontro Inter-Regional de Escolas

O Encontro, no próximo sábado, tem inscritos 120 participantes, em representação de 15 equipas.

A Zona Industrial do Paraimo, em Sangalhos, vai ser palco, no próximo sábado, 15 de abril, pelas 14h30, do Encontro Inter-Regional – Zona A Escolas, nas categorias de Pupilos, Benjamins, Iniciados, Infantis e Juvenis.

O Encontro tem inscritos 120 participantes, em representação de 15 equipas, nomeadamente Academia Ciclismo Águeda; Academia de Ciclismo de Viseu – Escola; Cantanhede Cycling/Vesam; CC Barcelos/AFF/Flynx/HM Motor/Segmento D´Época; CCM – Clube de Ciclismo de Mirandela; Escola Cantanhede Cycling/Orima/Duorep; Estareja Cycling; Guilhabreu MTB; Landeiro | KTM | Matias&Araújo | Frulact; Nonstop Cycling Team; Penafiel Bike Clube; Paredes/Fortunna; Rendufe FC/Intermarché Amares; Silva&Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel; Tensai/Sambiental/Santa Marta.

O evento é organizado pela Associação de Ciclismo da Beira Litoral, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, com a apoio do Município de Anadia e da Junta de Freguesia de Sangalhos.