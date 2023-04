Deputado e Bastonária dos Enfermeiros gravam videoclipe romântico em Águeda

Deputado do PSD na Assembleia da República, na pele de cantor, simula uma relação amorosa com a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, no Parque de Alta Vila.

O videoclipe – de que tanto se fala no momento e já é viral – que junta o cantor Luís Gomez (também deputado do PSD na Assembleia da República) e a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, foi gravado no Parque de Alta Vila, em Águeda.

O deputado social-democrata Luís Filipe Soromenho Gomes usa o nome artístico de Luís Gomez no mundo da música e é um cantor de música romântica que, no fim da semana passada, lançou o seu mais recente trabalho, com o nome “Leva-me Contigo”, cujo videooclipe, publicado no Youtube, já se tornou viral.

Naquele vídeo, o cantor contracena com Ana Rita Cavaco, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, simulando a relação amorosa de um casal romântico, com Luís Gomez a implorar à parceira: “não deixes que morra o nosso amor. Leva-me contigo”.

No trabalho final deste “hino ao amor” é bem visível o cenário do Parque Municipal de Alta Vila, em Águeda, onde foram gravados aqueles instantes amorosos entre os dois.

Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, disse ao JB que a autarquia foi informada pela empresa responsável pelas gravações desta intenção. “Foi pedida a autorização para aquele efeito, mas como se trata de um espaço público e aberto vi que não havia nada a objetar”, disse o autarca, apontando que “não deixa de ser uma forma de divulgar este espaço lindíssimo da cidade e, que de facto, apaixona as pessoas”.

O videoclipe, que pode ser visto aqui, conta já com 155 mil visualizações em apenas três dias.