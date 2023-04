Feira do Bolo de Ançã homenageia iguaria secular

Ançã vai acolher a 20.ª edição da Feira do Bolo de Ançã no próximo dia 30 de abril. O evento, de entrada gratuita, realiza-se no terreiro do Paço e promete trazer centenas de visitantes a esta vila histórica do concelho de Cantanhede.

Esta é a expectativa do autarca, Cláudio Cardoso que em nota à comunicação social, destaca o facto do certame ter uma forte componente direcionada para este emblemático bolo da vila de Ançã, com fabrico ao vivo durante a feira. No recinto haverá ainda stands onde cerca de uma dezena de boleiras/boleiros mostram e vendem o seu produto, a que se soma uma Mostra de “Mil e uma maneiras de comer o Bolo”, mas também uma exposição sobre o Bolo e as Boleiras.

A feira terá também uma componente lúdica composta por atividades direcionadas para toda a família, nomeadamente animação musical permanente, jogos tradicionais, feira de artesanato, insufláveis, ateliês infantis, visitas guiadas a cavalo ou a pé pela vila, entre outras.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia, “a Feira do Bolo de Ançã visa homenagear uma tradição secular que se reflete na vida quotidiana da vila histórica. Trata-se de uma iniciativa que muito tem contribuído para divulgar e valorizar o caráter genuíno desta especialidade regional, servindo também para preservar o uso das técnicas tradicionais na confeção das suas três versões conhecidas: o Bolo Fino, o Bolo de Cornos e o Bolo de Ovos”.

Cláudio Cardoso destaca ainda que este é um bolo “com uma característica própria. É dos poucos bolos que se conhece, que apresenta a particularidade de ir duas vezes ao forno. Vai ao forno para uma primeira cozedura, sendo retirado a meio da mesma, para fazer a “crista” que o caracteriza, sendo depois colocado novamente no forno a acabar a cozedura”, não deixando também de salientar o facto do Bolo de Ançã ter sido semi-finalista no Concurso Nacional 7 Maravilhas Doces de Portugal, pela sua reconhecida qualidade.

O evento, com nova dinâmica é organizado, pela primeira vez, pela Associação de Boleiras, Junta de Freguesia de Ançã e AVANÇA (Associação para o Desenvolvimento e Promoção do Meio Rural de Ançã), contando com o alto patrocínio do Município de Cantanhede.