Junta de Freguesia põe novamente “Oliveira a mexer”

O “Oliveira a mexer” vai “estacionar” no parque do Tribunal, em Oliveira do Bairro, durante quatro dias, arrancando em dia de feriado municipal – quinta-feira, 18 de maio – e prolongando-se até domingo, sempre com entrada gratuita.

Quatro anos depois, a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro retoma o evento que “apoia as nossas associações e promove o nosso território”, avançou o presidente Simão Vela na apresentação do evento, na passada quinta-feira. Gastronomia, desporto e animação não vão faltar no “Oliveira a mexer”, que vai “estacionar” no parque do Tribunal, durante quatro dias, arrancando em dia de feriado municipal – quinta-feira, 18 de maio – e prolongando-se até domingo, sempre com entrada gratuita.

Onze associações da freguesia estarão presentes com a sua tasquinha, a servir almoços e jantares; já o Agrupamento de Escuteiros “vai estar presente num modelo diferente” e outras três associações – Escola de Artes, FUOB e ARHMA – “vão colaborar noutro formato”, nomeadamente com animação cultural (música e dança) e na organização de uma caminhada.

Desporto e muita música

No primeiro dia e logo de manhã, vai realizar-se um Torneio Nacional de Walking Football, no Campo São Sebastião, um torneio que “permitirá que concelhos diferentes visitem o nosso território”.

Uma hora após a cerimónia de abertura, vai realizar-se nova iniciativa de âmbito nacional, desta feita, um Encontro de Tunas Seniores. A partir das 19h, a música, em diferentes registos, vai animar o ambiente, com um Trio de Jazz, e já depois do jantar, Mónica Jesus e Tertúlia Bairradina. Na sexta-feira, “teremos outro género de música, para outro tipo de público, nomeadamente o Momento Jovens Artistas [20h], este ano com a colaboração da Escola de Artes da Bairrada. Queremos que este momento seja, a partir da próxima edição, uma espécie de janela de oportunidade para jovens talentos da nossa freguesia e do nosso concelho”, adiantou o presidente da Junta.

A noite vai terminar com Giants of Rock, Sede Bandida e, já depois da meia-noite, Flashback DJ’s – “a estreia de um novo projeto de dois DJ’s do nosso concelho, Alcides Barros e Carlos Palavra”.

No sábado, de manhã, “teremos, com a colaboração do LFitness, duas aulas, de Body Fitness e Body Pump”. À noite, Hip Hop (Conservatório de Artes e Comunicação FUOB), Murta e DJ’s Los Faustos e Fontes.

No domingo, Oliveira começa “a mexer” com uma caminhada, organizada pela ARHMA. Segue-se, às 11h, um dos momentos mais importantes deste evento, a partida do Grande Prémio Anicolor. “A última etapa deste Grande Prémio de Ciclismo [que começa no sábado] partirá daqui, no domingo, perto da Junta de Freguesia, e tem chegada a Águeda, já depois das 15h.” Simão Vela frisou que, em virtude deste evento, “a nossa hotelaria já está toda preenchida nestes dias”. Simão Vela sublinhou, ainda, que este evento desportivo terá transmissão televisiva (partida, chegada e nalguns momentos do percurso), pelo que “será mais uma forma de darmos visibilidade e promovermos o nosso território”. Neste Grande Prémio participam, entre outras, “duas grandes equipas do panorama nacional do ciclismo, cujos principais patrocinadores são de Oliveira do Bairro e um deles da freguesia” (ABTF-Betão-Feirense e a Glassdrive-Q8-Anicolor).

Simão Vela está convicto de que “virá muita gente de fora a Oliveira do Bairro, pela abrangência do evento e variedade em termos de programa”, esperando que as associações possam daqui aproveitar um encaixe financeiro importante para as suas atividades.