Oiã: Showroom dedicado à cozinha conquista clientes da Linha Cerâmica

A completar 25 anos de vida, a Linha Cerâmica, sediada em Oiã, é uma empresa de referência na região na conceção de espaços e ambientes, exteriores ou interiores. Comercializa produtos de elevada qualidade (pavimentos, revestimentos, louça sanitária, bases de duche, torneiras), e disponibiliza soluções à medida em carpintaria, acompanhando o que de mais moderno é lançado nesta área de acabamentos seja para quartos, salas ou casas de banho.

Ainda que a Linha Cerâmica tenha nos revestimentos, pavimentos e soluções para casa de banho a base do seu ADN, a verdade é que, fruto de uma estratégia de crescimento, o foco foi-se alargando, oferecendo, hoje, produtos e soluções integradas que permitem ao cliente tornar realidade espaços e projetos sonhados.

Por isso, Frederico Abrantes, responsável pela loja Linha Cerâmica, reconhece que a empresa se distingue pela “área dedicada à exposição, com uma vasta oferta em termos de produtos e combinações que se podem fazer com diferentes materiais, a que se soma um atendimento personalizado e o facto de todas as soluções vendidas serem antecipadas com um desenho e medição técnica da obra e do espaço que o cliente apresenta”.

