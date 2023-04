Hambúrgueres de grão

Ingredientes:

1 lata grande de grão

2 cenouras

1 cebola média

2 dentes de alho

1 c. (chá) de cominhos moidos

1 ovo

sal

sumo de limão

azeite extra virgem

pão ralado

salsa

sementes de sésamo torradas (facultativo)

Preparação:

Coloque o grão dentro de um passador de rede e lave-o bem em água corrente.

Triture o grão, junte as cenouras e a cebola raladas, o alho muito bem picado e a salsa também picada ou outra erva aromática fresca que tiver (cebolinho ou manjericão, por exemplo) e os cominhos.

Misture tudo com o ovo batido e tempere com sal, sumo de limão e azeite.

Junte o pão ralado necessário para conseguir moldar os hambúrgueres.

Deite um fio de azeite numa frigideira antiaderente e frite-os dos dois lados.

Se gostar, deite por cima sementes de sésamo torradas.

Acompanhe com brócolos ou outros legumes salteados.