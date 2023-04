Praia da Tocha tem um Espaço Coworking com vista para o mar

A Associação de Moradores da Praia da Tocha (AMPT) inaugurou um Espaço Coworking na Biblioteca de Praia, em pleno areal. Trata-se de um projeto desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Cantanhede e a Junta de Freguesia da Tocha.

A inauguração deste novo equipamento contou com a presença do vice-presidente do Município, Pedro Cardoso, do vereador e representante dos Compartes, Fernando Pais Alves, do presidente da Junta de Freguesia da Tocha, José Manuel Cruz, e do presidente da Associação de Moradores da Praia da Tocha, Alberto Oliveira, que esteve acompanhado por mais elementos da direção.

Na ocasião, o vice-presidente do Município, Pedro Cardoso referiu que “a criação deste espaço evidencia a capacidade de iniciativa da AMPT, que não se poupa a esforços para criar mais oportunidades e revelar as potencialidades desta Praia magnífica”.

“A importância deste espaço de trabalho, ainda que numa fase embrionária, é por demais evidente. Para além da localização privilegiada, aproveitando as instalações da Biblioteca de Praia, constitui uma resposta para um produtivo dia de trabalho, partilha de ideias ou de estudo, para moradores ou mesmo quem visita esta praia”, sublinhou.

O Espaço Coworking funcionará na Biblioteca de Praia entre outubro a maio, e na sede da AMPT no verão, de junho a setembro. O objetivo é proporcionar um espaço de trabalho e estudo moderno e funcional, que promova a economia local, o networking e a troca de ideias entre os membros da comunidade.

Além de atender às necessidades dos moradores locais, o Espaço Coworking constituirá também uma importante ferramenta para os turistas que visitam a região, pois disponibiliza informações, assim como um local adequado para trabalhar ou estudar durante a sua estadia.

Para os responsáveis da AMPT “esta iniciativa representa mais um passo em direção ao desenvolvimento sustentável e à promoção do bem-estar na Praia da Tocha”, impulsionando “o progresso económico e social da região”.