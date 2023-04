Promob e OBSC Dance unidos em espetáculo de dança

É já domingo, dia 16 de abril, que o OBSC Dance e a Promob – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade, vão mostrar o espetáculo “Maybe a Dream, D. Quixote”, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, a partir das 16h.

Esta proposta, que junta as duas associações oliveirense, baseia-se numa viagem dançada pelo sonho de uma criança (D. Quixote), “sonhada” por Ricardo Regalado, que aproveitou a oportunidade para moldar uma criança ao percurso de vida da Promob. “O objetivo foi mesmo esse, que estivesse realcionado com a génese da Promob”, ou seja, “a criança que há dentro de D. Quixote ao longo do espetáculo vai-se debatendo com os desafios do mundo, com a sua ingenuidade e inocência, mas com a liberdade criativa inerente à criança que é, resiste e propõe coisas novas, mesmo com irrealidades, imaginação e espírito criativo, como tem sido a vida da Promob”, antecipa e convida o produtor.

Este espetáculo reunirá em palco mais de 50 intérpretes do OBSC Dance em diversos estilos, do hip hop ao funk e à dança criativa, para mostrar a imaginação, a luta, a coragem e a esperança num mundo melhor, como pontos centrais e visíveis em cada passo de cada uma das coreografias.

Este tipo de espetáculos – que o OBSC Dance vai oferencendo a instituições e coletividades locais, como já aconteceu com os Bombeiros de Oliveira do Bairro, por exemplo – nasce desta missão que une, assim, as duas entidades organizadoras, com o foco principal de proporcionar experiências culturais e integrar as pessoas, cultivando valores de entreajuda, solidariedade e união.

O evento reverterá a favor da Promob, nesta perceria com o OBSC Dance, uma escola de dança, que desde 2009, se tem desenvolvido e consolidado no concelho de Oliveira do Bairro.

Ainda pode reservar o seu bilhete, enviando email para promob.associacao@gmail.com.

Para mais informações: promob.associacao@gmail.com | +351 918 597 807 (Ricardo Regalado, organização)