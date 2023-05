Santo André sobe à 1.ª Divisão e VN Monsarros perde título distrital

Contrastes diferentes para os dois clubes a sul do distrito de Aveiro. A formação do concelho de Vagos conseguiu a última vaga na 1.ª Divisão, enquanto os vilanovenses, que já tinham garantido esse estatuto com o primeiro lugar alcançado, não conseguiram juntar o título de campeões.

A Aldeia do Futebol de Aveiro foi palco de duas finais. No sábado, no jogo que decidia a quinta equipa promovida da 2.ª Divisão Distrital, o Santo André assegurou a subida à 1.ª Divisão Distrital, ao vencer nos penaltis a Florgrade B por 3-1, após o empate (1-1) no tempo regulamentar.

Este domingo jogou-se a final da 2.ª Divisão, com o São Roque a consquistar o título após vencer o VN Monsarros (1-0), num jogo em que a formação do concelho de Oliveira de Azeméis justificou, mas que teve grande réplica dos vilanovenses, que saíram do jogo com queixas do árbitro, que não esteve à altura.

Para a fase de apuramento do campeão do Campeonato SABSEG, o Fermentelos, de regresso a casa, derrotou o Lobão (2-1), atual terceiro classificado, e ficou a três pontos do quinto lugar. Também em casa, o Águeda, que até esteve em vantagem, sofreu nova derrota (3-1) diante do candidato União de Lamas.

Para a fase de manutenção, o Oliveira do Bairro empatou a três golos na casa da LAAC e assegurou o primeiro lugar. O Valonguense foi goleado (7-2) na casa do Alba, a norte o Mansores ganhou e a diferença é agora de três pontos. A descida é praticamente certa.

O Pampilhosa venceu tranquilamente fora o Pinheirense, por 5-2.

Na última jornada da 1.ª Divisão Distrital, a Juve Force venceu o Válega (2-0) e já pensa na final com o Paços de Brandão para o título de campeão, domingo, que quererá ganhar.

O Águas Boas despediu-se em casa com um empate a um golo frente ao Calvão, o mesmo resultado alcançado pelo Mealhada em Macieira de Cambra.

O Aguinense saiu de cena com uma derrota (2-0) caseira frente ao Bustelo, e o Mourisquense não fez melhor em Avanca ao perder por 3-0.

FOTO: ADCF Santo André