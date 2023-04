Vagos comemora Dia Nacional dos Moinhos com experiências para toda a família

No âmbito da Comemoração do Dia Nacional dos Moinhos, que se celebra no dia 7 de abril, o Município de Vagos promove, em conjunto com as Juntas de Freguesia de Calvão, Ouca e Soza, Charcos & Companhia, Confraria Sabores da Abóbora, Associação Pró-Boco e os proprietários dos moinhos/azenhas do concelho, quatro dias de atividades e experiências únicas em torno do património molinológico.

Foi no sentido de valorizar este património que o Município desafiou os proprietários dos moinhos a desenvolverem atividades e experiências turísticas, integrando-as num programa conjunto, que irá acontecer nos dias 7, 8, 15 e 16 de abril.

Nos dias 7, 15 e 16 de abril, as Azenhas Barreto e Ti Luísa, o Moinho e Azenha de Ouca e o Moinho de vento Ti Pascoal estarão abertos, em datas e horários específicos, de acordo com o programa, para todos aqueles que quiserem conhecê-los, por fora e por dentro. Esta atividade realiza-se no âmbito da iniciativa nacional “Moinhos Abertos” da Rede Portuguesa dos Moinhos, que pretende abrir ao público, para acesso livre, tantos moinhos quantos for possível em todo o país.

Para além de visitas aos moinhos, os visitantes terão ainda oportunidade de usufruir de algumas experiências, com o objetivo de dar a conhecer e partilhar alguns dos costumes e tradições locais.

Experiências nas Azenhas da Aldeia do Boco

A manhã do dia 7 (Sexta-Feira Santa) será dedicada às “Tradições nas Azenhas da Aldeia do Boco” onde será possível, na Azenha da Ti Luísa, experienciar todo o processo de fabrico da Broa Mimosa, desde a moagem do milho à confeção da massa e à sua colocação no forno.

É, também, uma oportunidade para dar a conhecer, aos mais novos, como funciona uma azenha e como consegue transformar o milho em farinha! Enquanto a massa leveda, os participantes serão convidados a fazer uma caminhada pelo Vale do Boco, terminando com um lanche com produtos locais: a Broa Mimosa, o doce de abóbora e o requeijão. Esta atividade, organizada pela Pró-Boco e Confraria Sabores da Abóbora, é limitada a 30 participantes, com inscrição obrigatória (6,00€/adulto e gratuito até aos 12 anos).

No dia seguinte, dia 8 de abril, e ainda na Aldeia do Boco, recentemente classificada como Aldeia de Portugal, acontecem duas experiências autênticas: “Almoce na Azenha! e Oficina “Pão de Cornos na Azenha”. Na primeira, os participantes ajudarão na confeção da Sopa do Moleiro, uma sopa composta por legumes, carnes e chouriças. Enquanto a sopa é cozida, lentamente, no fogo a lenha, os participantes farão um passeio pelo vale e levadas do Boco. No final, regressam para o almoço na Quinta das Azenhas do Boco. Esta atividade, organizada pela Pró-Boco, é limitada a 30 participantes, com inscrição obrigatória (10 euros/adulto e 5 euros/crianças até aos 12 anos).

De tarde, pelas 15h, a oficina “Pão de Cornos na Azenha” permitirá, aos participantes, participar ativamente em todo o processo de amassar o pão e colocá-lo no forno a lenha e de conhecer um pouco mais sobre este pão com um nome bastante curioso. No final desta azáfama, é hora de degustar de uma merenda tradicional acompanhada por café de borra. Esta atividade, organizada pelos proprietários da azenha, é limitada a 30 participantes, com inscrição obrigatória e gratuita.

Caminhada, contos, jogos, piquenique e prova de vinhos

No sábado, 15 de abril, o dia é repleto de atividades e começa cedo com uma “caminhada pelo trilho de São Martinho” (12Km) com início no Parque do Moinho e Azenha em Ouca (atividade gratuita, inscrição facultativa, organizada pela J.F de Ouca). A decorrer no mesmo local, mas um pouco mais tarde, tem início diversas atividades gratuitas para toda a família, a começar com Contos no Moinho e Jogos tradicionais (Museu do Brincar) promovido pela Biblioteca Municipal de Vagos e, de seguida, o “Há pão e piquenique no parque” onde, após a visita ao moinho e azenha, será confecionado o pão, com possibilidade de participação dos mais novos, e a sua colocação no forno comunitário. Para participar basta levar a sua toalha e farnel. O espaço, pão e animação não faltarão.

De tarde, no sábado, dia 15, e de regresso à Aldeia do Boco, a Eira da Ti Graça da Azenha Barreto, recebe uma prova de vinhos Bairrada comentada pelo sommelier Paulo Vale, com prova de três vinhos (um branco, um tinto e um espumante). Aqui, será possível, também, fazer uma visita às azenhas Ti Luísa e Barreto, com pequena degustação de rojões e Pão de Cornos. Esta atividade, organizada pela Associação Pró-Boco, é limitada a 20 participantes, com inscrição obrigatória (7,50€).

Já no domingo, dia 16, o programa dos moinhos abertos termina na Lagoa de Calvão com a “Feira de Troca de Sementes” e uma oficina de “Confeção de pão – fermentação natural” organizadas pela Charcos & Companhia. De tarde, haverá Contos no Moinho e Jogos Tradicionais do Museu do Brincar. Ao mesmo tempo que decorrem visitas ao moinho de vento. Todas estas as atividades são gratuitas.

Este programa está, ainda, incluído no programa da Rota dos Moinhos de Portugal – Portuguese Mills, constituída pelos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas, Sever do Vouga e Vagos, que pretende, entre vários objetivos, promover a capacitação dos territórios com um novo produto turístico, capaz de atrair mais fluxos de visitantes e aumentar a estadia média, a preservação e valorização do património molinológico nacional, bem como o envolvimento das comunidades locais e os seus saberes através do projeto.

Consulte o programa completo e faça as suas inscrições nas atividades aqui.

Mais informações em turismo@cm-vagos.pt ou através do tlm. + 351 924 463 250